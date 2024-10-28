В небе над регионами России за ночь силы ПВО сбили 21 БПЛА ВСУ

В ночь на 28 октября дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно уничтожили и перехватили 21 украинский беспилотник, направленный на территорию России.

По данным Министерства обороны РФ, 13 БПЛА были сбиты над Белгородской областью, шесть — над Брянской областью, один — над Воронежской областью и один — над Курской.

Попытку атаковать территорию РФ Киев предпринял с использованием беспилотников самолетного типа. ВСУ регулярно направляет с сторону России летательные аппарата с целью ударов по объектам.

Министерство обороны России подтвердило, что все атаки были успешно отражены дежурными средствами ПВО.

По информации SHOT, ВСУ нанесли удары по двум спиртзаводам в Воронежской области. В результате происшествия пострадали три человека.

Отмечается, что в числе атакованных объектов оказался спиртзавод в Новохоперском районе, а также завод «Аннинский», расположенный в селе Анна. Из-за удара возник пожар, который был локализован спустя несколько часов.

Повреждены несколько зданий на территории завода, а также два гаража и жилой дом, находящиеся поблизости.

Ранее сообщалось, что над территорией РФ за ночь уничтожили 51 украинский дрон.