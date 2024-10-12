В небе под Курском сбита третья за день украинская ракета

Вечером в субботу, 12 октября, над территорией Курской области боевые расчеты российской ПВО уничтожили еще одну ракету ВСУ. Об этом в своем аккаунте в соцсетях проинформировал губернатор региона Алексей Смирнов.

Ранее глава Курской области сообщал о двух сбитых над территорией российского региона вражеских ракетах.

«Еще одну украинскую ракету уничтожили в Курской области сегодня вечером», — написал Смирнов.

О пострадавших и последствиях на земле от падения обломков вражеского снаряда информации не приводится.

Ранее сообщалось, что лидер «Океана Эльзы» Вакарчук назвал киевский концерт с рейдом военкомов «радостью и праздником».