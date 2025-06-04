В немецком городе автомобиль врезался в толпу школьников

В ФРГ произошло ЧП. Там неподалеку от Кельна автомобиль врезался в компанию школьников, два ребенка при этом получили травмы. Об этом сообщила газета Bild.

Инцидент случился в городе Хюрт, расположенном в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия. Автомобиль во время движения врезался в группу учащихся. Два ребенка получили травмы, состояние одного из них оценивается как тяжелое. При этом правоохранители пока не рассматривают случившееся как теракт.

«Мы исходим из того, что произошел несчастный случай», — указали журналистам.

Ранее сообщалось, что схожий инцидент произошел в Париже. Там машина сбила нескольких футбольных фанатов, которые праздновали победу своей команды. Она въехала в толпу и чуть позже взорвалась. По неподтвержденной информации, автомобиль был подожжен разъяренными участниками событий.