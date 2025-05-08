В Париже машина въехала в толпу празднующих победу фанатов футбола и взорвалась

В Париже машина сбила нескольких футбольных фанатов, которые праздновали победу своей команды. Она въехала в толпу и чуть позже взорвалась. Об этом сообщила газета Le Parisien.

Рядом с Елисейскими полями в Париже большое количество людей праздновали победу парижского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен». Французы обыграли лондонский «Арсенал».

«Черный седан по неясным причинам въехал в толпу, сбив нескольких человек. По данным префектуры полиции Парижа, по меньшей мере три человека были переданы экстренным службам», — указало издание.

После этого болельщики погнались за водителем автомашины. Позже раздался взрыв, машина загорелась. По неподтвержденной информации, автомобиль был подожжен разъяренными участниками событий.

Ранее сообщалось, что кинокритик Екатерина Барабаш*, которая сбежала из России из-под домашнего ареста, была обнаружена в Париже. Она заявила, что сорвала с себя электронный браслет, после чего проделала путь в 2800 км тайными маршрутами. Ее действия направляла организация «Репортеры без границ».

*внесена в реестр иноагентов и в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга