В Неваде нашли нож, связанный с делом об убийстве россиянина Круглова

В Неваде спустя три недели после трагического инцидента на Burning Man обнаружен нож, который, по всей видимости, стал орудием убийства россиянина Вадима Круглова. Об этом информировал портал ABC, ссылаясь на заявление шерифского управления округа Першинг.

По заключению представителей власти, вероятной причиной гибели послужило единственное ножевое ранение в область шеи. В материале издания подчеркивается, что полиция ведет активные поиски человека, подозреваемого в нападении на гражданина России. Согласно информации телеканала, в шерифское управление поступило около сотни сообщений с данными о возможном преступнике.

11 сентября стало известно, что организаторы Burning Man, объединившись с волонтерами из Secret Witness, оказывающей поддержку правоохранительным органам, пообещали выплатить вознаграждение в размере $10 тыс. за информацию, способствующую поимке убийцы Вадима Круглова.

Тело погибшего россиянина было обнаружено в его палатке 31 августа в момент сожжения деревянной фигуры в рамках церемонии закрытия фестиваля. Круглов планировал представить собственную инсталляцию на Burning Man, но неожиданно исчез сразу после песчаной бури. Его друзья убеждены, что он стал жертвой убийства.

