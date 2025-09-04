В Нигерии при крушении судна погибли более 25 человек

В Нигерии произошло крушение пассажирского судна, в результате чего погибли более 25 человек. Об этом сообщила газета Guardian Nigeria со ссылкой на главу агентства по чрезвычайным ситуациям штата Нигер Альхаджи Абдуллахи Баба-Араха.

По его словам, спасатели извлекли 29 тел, еще 50 человек удалось спасти, а двое до сих пор числятся пропавшими без вести.

По предварительным данным, судно врезалось в обломок дерева, после чего быстро начало тонуть. Еще одной причиной катастрофы могла стать перегрузка.

Ранее сообщалось, что у берегов Канарских островов нелегальные мигранты из Африки устроили массовые убийства на переполненном судне. Лодка с более чем 320 людьми запуталась в сетях и оказалась в открытом море на две недели без достаточных запасов еды и воды.