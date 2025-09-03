На борту судна с мигрантами у Канарских островов произошла резня

У берегов Канарских островов нелегальные мигранты из Африки устроили массовые убийства на переполненном судне. По данным Daily Mail , лодка с более чем 320 людьми запуталась в сетях и оказалась в открытом море на две недели без достаточных запасов еды и воды.

Часть пассажиров решила избавиться от других, обвинив их в краже питья и даже колдовстве. Людей убивали и выбрасывали за борт.

Береговая охрана Испании успела спасти 251 человека. Позже полиция задержала более 20 мигрантов, которых подозревают в причастности к резне.

Южное побережье Испании, включая Андалусию и Канарские острова, остается одним из ключевых направлений нелегальной миграции в Европу. Но путь этот крайне опасен.

По данным правозащитной организации Caminando Fronteras, в 2024 году на испанских границах погибло почти 10,5 тысячи мигрантов. Большинство — около 9,7 тысячи человек — утонули именно на маршруте к Канарам, который считается одним из самых смертельно опасных в мире.

