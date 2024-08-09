В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии пациентов из Курской области

Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков заявил, что прогнозы по лечению поступивших в клинику пациентов из Курской области давать пока сложно.

Он отметил, что состояние получивших ранения при обстреле ВСУ оценивается каждые сутки, применяется интенсивная терапия.

Петриков добавил, что оба пациента, прибывшие из Курской области, поступили с минно-взрывными ранениями.

Специалист подчеркнул, что в обоих случаях операции прошли успешно, врачи наблюдают, как проходит послеоперационный период.

В клинику доставлен военкор ВГТРК Евгений Поддубный. Его автомобиль был атакован украинским дроном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с этим заявила, что ВСУ ведут целенаправленную охоту на российских журналистов.