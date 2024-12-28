В Николаеве на фоне воздушной тревоги второй раз за ночь гремят взрывы

О происходящем в ночь на субботу, 28 декабря, передает украинский 24-й канал в своем аккаунте Telegram. Около часа назад сообщалось о первом взрыве в Николаеве.

И вот только что стало известно, что в городе вновь гремят взрывы. По данным врага, Николаев в настоящее время атакуют запущенные из Крыма российские ударные беспилотники.

«В Николаеве слышны повторные звуки взрывов», — говорится в публикации телеканала.

Жители Николаева сообщают о «ярком зареве» после взрывов в городе. Также известно о нескольких прилетах в Николаевской области.

Ранее сообщалось, что в оккупированном украинскими войсками российском городе Запорожье был зафиксирован взрыв большой мощности.