В Николаеве на фоне воздушной тревоги второй раз за ночь гремят взрывы
Фото: [соцсети]
О происходящем в ночь на субботу, 28 декабря, передает украинский 24-й канал в своем аккаунте Telegram. Около часа назад сообщалось о первом взрыве в Николаеве.
И вот только что стало известно, что в городе вновь гремят взрывы. По данным врага, Николаев в настоящее время атакуют запущенные из Крыма российские ударные беспилотники.
«В Николаеве слышны повторные звуки взрывов», — говорится в публикации телеканала.
Жители Николаева сообщают о «ярком зареве» после взрывов в городе. Также известно о нескольких прилетах в Николаевской области.
Ранее сообщалось, что в оккупированном украинскими войсками российском городе Запорожье был зафиксирован взрыв большой мощности.