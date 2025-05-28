В Нижегородской области были найдены свыше 2,3 тыс. человек с начала года

Сотрудниками правоохранительных органов Нижегородской области с начала текущего года было установлено местонахождение свыше 2,3 тыс. человек, пропавших без вести. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на управление угророзыска региона.

Уточняется, что с января по апрель в Нижегородской области была установлена судьба почти 730 пропавших граждан, из которых около 60 человек были найдены. Местонахождение еще более 670 человек пока остается неизвестным, и их розыск продолжается.

Отмечается, что 2,3 тыс. человек были найдены «по горячим следам», то есть в течение десяти суток после подачи заявления, без открытия розыскного дела. Также с начала года в федеральный розыск были объявлены более 60 жителей региона, из которых свыше 40 уже найдены, поиски остальных почти 20 продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Приморье пропали без вести двое полицейских.