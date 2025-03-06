В Нижегородской области исследовали свыше полутора тысяч проб мясной продукции в 2024 году

В минувшем году специалисты Роспотребнадзора исследовали свыше полутора тысяч проб мясной продукции по различным показателям. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что из всей проверенной продукции 4,5% проб оказались опасными, содержащими в себе антибиотики. Производителей и поставщиков оштрафовали на общую сумму более 350 тыс. рублей.

Подчеркивается, что в остальных пробах ГМО и радиоактивные вещества не выявили.

Ранее сообщалось, что в Московской области исследовали более 4 тыс. проб мясной продукции.