В Нижегородской области летом доля мошеннических звонков взлетела до 41%

Лето 2025 года стало сезоном не только отпусков, но и беспрецедентной активности телефонных мошенников. По информации аналитиков «Лаборатории Касперского», доля мошеннических звонков в июле и августе взлетела до 37–41%, что почти вдвое превышает показатели начала года. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Пик афер пришелся именно на теплые месяцы, когда люди чаще путешествуют, делают онлайн-покупки и в целом более активно общаются, становясь легкой добычей для злоумышленников.

Объяснение этому всплеску довольно простое: в отпускной период у мошенников резко возрастают шансы застать человека врасплох или заставить его действовать поспешно, не проявляя обычной бдительности. Эта тенденция была особенно заметна в Нижегородской области, где высокий уровень спам-звонков сопровождался ростом потенциально мошеннических вызовов. Параллельно регион столкнулся и с другими цифровыми угрозами: почти каждый третий пользователь сталкивался с локальными вирусами, а веб-атакам подверглись около 28% нижегородцев.

Последствия такой активности очевидны — тысячи людей рискуют потерять свои деньги или конфиденциальные данные. Угрозы становятся все более комплексными, затрагивая как личные устройства, так и корпоративные сети. Однако к ноябрю статистика несколько улучшилась, и доля мошеннических звонков снизилась до 26%, что, тем не менее, остается тревожным показателем.

Таким образом, итогом летней «кампании» мошенников стало четкое понимание сезонных рисков. Эксперты предупреждают, что похожие схемы могут активизироваться и в предновогодний период, когда люди также склонны к активным тратам и менее внимательны. Главный совет от специалистов — сохранять цифровую настороженность, всегда перепроверять подозрительные звонки и сообщения и обязательно использовать комплексные средства защиты для всех устройств, чтобы не стать следующей жертвой.

