«Ваша карта заблокирована»: раскрыта новая схема телефонного мошенничества в России

В России заработала новая схема телефонного мошенничества, где злоумышленники сами звонят в банк, притворяясь клиентом, и просят заблокировать его счета. После этого они связываются с жертвой и начинают шантаж. Об этом сообщает Lenta.ru.

Алгоритм обмана выглядит цинично и эффективно. Сначала преступник, представившись владельцем счета, звонит на горячую линию банка. Он сообщает о потере телефона и просит экстренно заблокировать все карты для «защиты от мошенников». Запрос часто удовлетворяют.

Следующий звонок получает уже настоящий клиент. Ему сообщают о блокировке и под видом сотрудника безопасности требуют «пройти идентификацию» — то есть назвать коды, пароли или перевести деньги на «защищенный счет». Если человек проявляет бдительность и не поддается, в ход идут угрозы. Мошенники, уже прикидываясь его родственниками, могут звонить в полицию или МЧС, создавая видимость чрезвычайной ситуации.

Параллельно власти ищут системное решение проблемы. Госдума готовит закон, который ограничит количество банковских карт для одного человека 20 штуками, а в одном банке — пятью. Инициатива направлена против другой схемы, где аферисты заставляют жертв открывать десятки номинальных счетов для обналичивания украденных средств. Однако главной защитой по-прежнему остается личная осмотрительность.

Ранее сахалинская студентка передала аферистам 28 млн после звонка о замене ключа.