В Нижегородской области нашли 97 из 115 пропавших в январе

Волонтеры-поисковики подвели январские итоги, и их сводка содержит как тревожные цифры, так и обнадеживающие новости. За первый месяц года в регионе в розыск было подано 115 человек — каждая такая заявка означает чью-то трагедию и отчаянные надежды близких. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Основная часть случаев, к счастью, разрешилась благополучно. Силами ПСО «Волонтер» и других служб живыми и невредимыми были найдены 97 человек. Важно отметить, что ни в одном из завершенных поисков не случилось самого страшного — все найденные были живы. В шести эпизодах помощь поисковых отрядов, к счастью, не понадобилась — люди возвращались домой самостоятельно.

Однако статистика напоминает, что работа поисковиков далека от завершения. Судьба двенадцати нижегородцев до сих пор неизвестна, и их поиски продолжаются. Каждый такой случай — это работа в круглосуточном режиме, прочесывание местности и кропотливый анализ информации.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти нашли тело 9-летнего Паши, пропавшего после ухода с парковки.