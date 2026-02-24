В Нижегородской области остро не хватает бесплатных адвокатов

Нижегородская область постепенно теряет бесплатных адвокатов, хотя спрос на их услуги остается стабильно высоким. Сейчас получить юридическую поддержку за счет государства можно в 46 из 51 округа региона — например, в Арзамасском, Городецком или Выксунском районах. Но количество специалистов, готовых работать во благо, неуклонно сокращается. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

При этом нижегородские адвокаты остаются локомотивами правовой помощи во всем Приволжском федеральном округе. Как прозвучало на недавнем заседании палаты, на них приходится почти 45% всей юридической поддержки в ПФО. Только за прошлый год они провели свыше девяти тысяч консультаций. Причем больше половины из этого числа — более пяти тысяч — это не просто беседы, а составление сложных документов, которые оплатила государственная казна. Еще около 4,5 тыс. случаев адвокаты взяли на себя безвозмездно, участвуя в благотворительных акциях вроде Всероссийской недели правовой помощи или поддержки участников СВО.

Сокращение числа бесплатных защитников на фоне такой нагрузки может обернуться проблемами для самых уязвимых слоев населения. Чем меньше специалистов остается в системе, тем сложнее жителям отдаленных районов или льготным категориям граждан оперативно получить квалифицированный совет. Пока ситуацию спасают энтузиазм и благотворительные инициативы самих адвокатов, но они не могут заменить системный подход.

Таким образом, Нижегородская область остается лидером округа по объему юридической помощи, но парадоксальным образом сталкивается с кадровым голодом в бесплатном сегменте. Властям и профессиональному сообществу предстоит искать баланс, чтобы не потерять достигнутые позиции и продолжить защищать права граждан.

