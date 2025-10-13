В Нижегородской области осудят мужчину за убийство снохи ножом

В Нижегородском регионе пойдет под суд мужчина, совершивший убийство супруги своего сына, обезглавив ее. Информацию предоставили в региональном управлении Следственного комитета Российской Федерации.

Ему предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями 105 «Убийство» и 244 «Осквернение тела умершего» Уголовного кодекса Российской Федерации.

Согласно материалам следствия, в ночь на 7 января текущего года, находясь в квартире, расположенной на улице Железнодорожной, в ходе возникшего конфликта с женой сына, мужчина нанес ей многочисленные ножевые ранения. Полученные повреждения привели к летальному исходу. После этого злоумышленник отделил голову от тела жертвы.

По ходатайству следственных органов, в отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное производство передано в судебную инстанцию для рассмотрения по существу.

