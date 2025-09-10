В Нижегородской области отец ударил малолетнего сына в больнице

В Нижегородской области мужчина совершил акт насилия над своим несовершеннолетним сыном прямо в медицинском учреждении, на виду у других людей. Об этом информирует Следственный комитет Российской Федерации.

Данный случай получил широкую огласку после выхода в эфир телевизионной передачи, в которой рассматривалась ситуация, произошедшая в больнице, когда очевидцы стали свидетелями жестокого обращения отца с ребенком. Выяснилось, что у данного гражданина пятеро детей, и он вместе со своей супругой уже был лишен возможности воспитывать некоторых из них.

По факту произошедшего было инициировано уголовное дело по статье 117 Уголовного кодекса РФ — «истязание». Одновременно с этим ведется разбирательство по статье 293 УК РФ — «халатность», в отношении сотрудников органов опеки, которые, несмотря на зафиксированные случаи нарушений, не предприняли необходимых действий для обеспечения безопасности детей, остающихся в семье.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание руководителю следственного управления по Нижегородской области предоставить отчет о ходе следствия и итогах проверки.

Ранее сообщалось, что в Салехарде сын предстанет перед судом за избиение отца до смерти.