Перебравший на застолье сын избил своего отца до смерти

В Салехарде суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве собственного отца. Об этом со ссылкой на местный СК сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».

По данным следствия, пьяный спор 21 июля между сыном и отцом перерос в физическое противостояние. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес отцу множественные удары руками и ногами. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и потерпевший скончался на месте происшествия до приезда медиков.

Первоначально следствие квалифицировало действия по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. После проведения всех необходимых экспертиз и сбора доказательств уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу. Теперь предстоит установить все обстоятельства произошедшего и определить точную меру ответственности подсудимого.

