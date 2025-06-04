В Нижегородской области поступило свыше ста заявок о пропаже людей за май

За минувший месяц в поисково-спасательный отряд «Волонтер» в Нижегородской области поступило более ста заявок пропаже людей. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Отмечается, что из этого числа пропавших были найдены почти 70 человек, также еще пятеро были обнаружены погибшими. Кроме того, в пяти случаях необходимости в помощи волонтеров не было.

Уточняется, что на сегодняшний день в Нижегородской области насчитывается 25 пропавших жителей, которых поисковики пока не нашли.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области были найдены свыше 2,3 тыс. человек с начала года.