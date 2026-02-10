В Нижегородской области разрабатывают комплексный план борьбы с лесными пожарами

В Нижегородской области началась активная работа по подготовке к очередному пожароопасному сезону. Несмотря на то, что до лета еще далеко, региональный Минлесхоз уже перешел в фазу конкретных действий, понимая, что будущая эффективность борьбы с огнем напрямую зависит от заблаговременной готовности. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Основой этой подготовки стал сводный план тушения лесных пожаров, который сейчас согласовывается для всего региона. Документ уже утвержден для всех 35 местных лесничеств. В нем содержится не просто перечень процедур, а целостная система: от характеристики лесов и мер противопожарного обустройства до четкого распределения ответственных лиц и полного списка привлекаемых сил. Эта работа ведется в рамках федерального проекта «Сохранение лесов», что подчеркивает ее стратегическую важность для экологической безопасности.

Ключевой акцент в этом году делается на комплексном мониторинге. Как пояснил министр лесного хозяйства региона Роман Воробьев, именно своевременное обнаружение возгораний позволяет минимизировать ущерб. Для этого будет задействован целый арсенал: 205 камер видеонаблюдения, 82 беспилотника, наземное патрулирование по маршрутам длиной более тысячи километров и авиаразведка. Расчет классов пожарной опасности и отлаженная система приема сообщений дополнят эту картину, создавая многослойную систему раннего предупреждения.

Для непосредственного противодействия огню уже предусмотрено формирование 54 мобильных групп пожаротушения. При этом к планам регионов в 2026 году федеральный центр предъявляет новое требование: необходимо включить в них не менее 80% арендаторов лесных участков. Это сделает координацию более полной, а ответственность — распределенной. Окончательную готовность Нижегородской области, как и всех остальных регионов, Рослесхоз проверит в марте-апреле следующего года, что станет финальным этапом перед началом сезона.

Таким образом, подготовка к пожароопасному периоду 2026 года в регионе перешла от теории к практике. Объединение традиционных методов с современными технологиями, усиление контроля на федеральном уровне и вовлечение арендаторов леса формируют более жесткий и продуманный алгоритм действий, цель которого — не просто тушить пожары, а максимально эффективно предотвращать их масштабные последствия.

