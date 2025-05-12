В Нижегородской области Россельхознадзор сделал более 900 микробиологических анализов молочной продукции с начала года

Специалисты Россельхознадзора по Нижегородской области выявили нарушения требований безопасности в молоке и молочных продуктах. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что с начала текущего года специалистами было исследовано почти 330 проб молока и молочной продукции, выполнено свыше 920 микробиологических анализов, которые подразумевали собой поиск опасных микроорганизмов: бактерий группы кишечной палочки, сальмонелл, листерий, золотистого стафилококка, а также оценку наличия плесени, дрожжей, соматических клеток и ГМО.

Отмечается, что почти в 10 случаях обнаружены отклонения от установленных норм. Так, в сыром коровьем молоке зафиксировано превышение по объему мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов и соматических клеток, а в сливочном масле и мороженом выявлены бактерии группы кишечной палочки, в твороге — плесень.

Ранее стал известен объем уничтоженной опасной продукции в Рязанской области.