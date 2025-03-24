В Нижегородской области зафиксирован резкий рост количества природных пожаров

В Нижегородской области отмечен резкий рост количества природных пожаров, причиной которых является установившееся аномально теплое и сухое начало весеннего сезона. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональное Главное управление МЧС России.

Добавляется, что за прошедшие выходные в Нижегородской области огонь уничтожил свыше 25 га сухой травы. Несмотря на то что лесных пожаров в регионе не зафиксировано, тем не менее ситуация остается напряженной.

Отмечается, что жителям региона грозит штраф до 20 тыс. рублей за нарушение требований пожарной безопасности. Так, за нарушение правил пожарной безопасности уже возбуждено девять административных дел. В ближайшее время в регионе будет введен особый противопожарный режим, а штрафы за нарушение требований безопасности вырастут вдвое. Кроме того, пожар приведет к серьезному ущербу, травмам или гибели людей, виновным грозит уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за ​​выходные ликвидировано более 20 палов сухой травы.