В Нижегородской области зафиксирован рост ДТП на дорогах с начала года

Более 740 ДТП зафиксировано в Нижегородской области с начала текущего года. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональный Минтранс.

Уточняется, что в итоге аварий с января уже погибли почти 60 человек и еще более тысячи получили ранения.

Отмечается, что в целом количество автоаварий в регионе растет. Наиболее часто столкновения происходят из-за выездов на встречку, нетрезвого вождения, езды на большой скорости и нарушений правил обгона машин.

Ранее в Союзе пешеходов заявили о значительном росте количества жертв электросамокатов в прошлом году.