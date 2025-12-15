В Нижнем Новгороде изъяли 18 тонн сыра «Российский» неизвестного происхождения

На складе нижегородского предприятия «Фабрика Упаковки МТ» обнаружена крупная партия сыра «Российский», происхождение которого невозможно было проследить. В ходе проверки 10 декабря специалисты Россельхознадзора выявили, что при производстве 18,3 тонны продукции использовалось сырье из Татарстана, сопроводительные документы на которое оказались аннулированными. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Это нарушение сделало невозможным установить, откуда именно поступило молоко и была ли готовая продукция безопасна для потребителей. Сыр, имеющий срок годности до декабря 2026 года, так и не попал на прилавки. Вся партия была немедленно изъята из оборота и отправлена обратно на предприятия в Татарстан для дальнейшего разбирательства.

В результате ветеринарные сопроводительные документы на готовый сыр были аннулированы, а в адрес нарушителей направлены официальные информационные письма. Таким образом, своевременное вмешательство надзорных органов предотвратило попадание в продажу потенциально опасной продукции, подчеркнув важность строгого контроля за прослеживаемостью сырья на всех этапах производства пищевых продуктов.

Ранее сообщалось, что школьники Подмосковья посетили с экскурсией сырный завод в Ленинском округе.