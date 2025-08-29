В Татарстане осудили мужчину за надругательство над ребенком

В Татарстане суд вынес строгий приговор мужчине, признанному виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. По решению суда он приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщил СУ СК России по Республике Татарстан.

Как установило следствие, в мае 2023 года подсудимый познакомился с 13-летней школьницей, получил ее контактные данные и начал активно писать ей сообщения откровенного содержания. На следующий день, встретив девочку на улице, он под угрозой физической расправы принудил ее проследовать в свою квартиру, где совершил преступление.

Уголовное дело было расследовано управлением Следственного комитета РФ по Республике Татарстан. В суде были представлены неопровержимые доказательства вины обвиняемого, включая электронную переписку и показания потерпевшей.

