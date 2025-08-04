В Нижнем Новгороде обновлен список безопасных для купания водоемов

Роспотребнадзор обновил список безопасных для купания водоемов Нижнего Новгорода по итогам еженедельного контроля качества воды и песка. Лабораторные исследования подтвердили соответствие санитарным нормам 11 зон отдыха. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

В перечне произошли изменения: Больничное озеро временно исключено из списка рекомендованных, его место заняло Первое озеро в «Щелоковском хуторе» (Приокский район). Безопасными признаны водоемы в Сормовском (Пестичное, Светлоярское оба пляжа, Лунское озера), Канавинском (Мещерское, Сортировочное), Ленинском (Силикатное оба пляжа) и Автозаводском (Пермяковское, озеро в парке им. 777-летия, озера ПКиО 1-й и 2-й очереди) районах.

Жители и гости города получили актуальную информацию о том, где можно безопасно отдыхать у воды. Исключение Больничного озера означает, что купание там сейчас не рекомендовано надзорным ведомством.

Роспотребнадзор официально рекомендует для посещения только эти 11 проверенных локаций, подчеркивая важность выбора официальных пляжей для сохранения здоровья. Список остается динамичным и обновляется по результатам регулярных проверок.

Ранее эксперты перечислили распространенные инфекции в водоемах.