В Нижнем Новгороде стартует масштабное нанесение дорожной разметки

Весна в Нижнем Новгороде в этом году обещает быть не только теплой, но и хорошо размеченной. Городские власти утвердили масштабный план обновления улично-дорожной сети: свежая разметка появится сразу на 471 участке. Речь идет не просто о косметическом обновлении, а о ключевых элементах организации движения: здесь и разделение встречных потоков двойной сплошной, и островки безопасности, защищающие пешеходов, и привычные «зебры» со стоп-линиями. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Чтобы успеть в сроки и не зависеть от капризов погоды, подготовка стартовала еще в январе: муниципалитет заключил четыре контракта, которые охватывают не только областной центр, но и Кстовский район. Однако до выхода бригад на проезжую часть придется подождать устойчивого тепла — дорожные службы выйдут на объекты только когда столбик термометра уверенно перешагнет отметку в +15 °С, а влажность воздуха не будет превышать 75%. Эти условия критически важны для качества: разметка должна схватиться равномерно и прослужить долго. К тому же работы приурочили к традиционному весеннему месячнику благоустройства: сначала дороги приведут в порядок — заделают ямы и вычистят покрытие от пыли и грязи, и только затем на подготовленное основание нанесут линии.

В планах — синхронизация усилий: разметку нанесут и на тех магистралях, где в этом году только предстоит капитальный ремонт. Это позволит избежать двойной работы и сразу получить комплексно обновленный объект. Что касается долговечности, упор сделан на современные материалы: 95% всей разметки выполнят термопластиком, который устойчив к истиранию и перепадам температур, и лишь оставшиеся 5% придутся на традиционную лакокрасочную продукцию. В итоге нижегородцев ждет не только эстетичное обновление городских магистралей, но и, что важнее, повышение безопасности на дорогах за счет четкой визуальной навигации.

