Юрист объяснил, как оспорить штраф за снегом скрытую разметку

Водители в России могут получить штраф за пересечение дорожной разметки даже в случае, если она полностью скрыта снегом. Юрист Лев Воропаев объяснил ТАСС , как действуют автоматические камеры фиксации нарушений и какие есть способы оспорить наказание.

По словам Воропаева, камеры автоматической фиксации нарушений ПДД продолжают фиксировать правонарушения вне зависимости от видимости разметки. «Даже если водитель физически не видит линии на дороге из-за снега, штраф может быть выписан», — подчеркнул юрист.

Он отметил, что подобные штрафы можно оспорить в суде. Для этого рекомендуется собрать доказательства того, что дорожная разметка была занесена снегом в момент нарушения. Подойдут фотографии или видеозаписи с места происшествия.

С 1 января 2025 года штрафы за нарушение правил пересечения дорожной разметки в России варьируются от 750 до 7 500 рублей, в зависимости от тяжести правонарушения.

