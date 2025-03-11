В Нижнем Новгороде ученик с ножом ранил одноклассников в школе

Телеграм-канал «112» сообщил , что в школе Нижнего Новгорода ученик с ножом атаковал своих одноклассников. Инцидент произошел в школе № 117, расположенной в Сормовском районе города.

По предварительным данным, в результате нападения пострадали двое подростков. Виновник происшествия, ученик восьмого класса, скрылся с места преступления, и в настоящее время ведется его поиск. На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов и медицинские работники.

Максим В., совершивший нападение на других школьников, возможно, был доведен до отчаяния издевательствами со стороны ровесников, как утверждают его одноклассники.

По свидетельствам очевидцев, инцидент произошел после словесной перепалки между нападавшим и пострадавшими, после чего он внезапно достал нож.

Максим нанес одному из учеников удар ножом в область шеи, ранил второго, после чего попытался скрыться. Пробежав мимо сотрудника охраны, он выбежал на улицу и скрылся с места происшествия.

Пресс-служба ГУ МВД России по региону сообщила о госпитализации двух учеников четвертого класса из школы в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае школьник хотел поджечь кабинет с одноклассниками.