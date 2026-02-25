В Нижнем Новгороде за год выявили более 900 нарушений в торговле алкоголем

Нижегородская полиция подвела неутешительные итоги борьбы с нелегальным алкоголем за 2025 год: количество нарушений перевалило за девять сотен. Как доложил глава городского управления МВД Олег Соколов на заседании думы, рекордсменами стали ночная торговля и продажа спиртного несовершеннолетним. Правоохранители насчитали 240 случаев, когда магазины работали с покупателями после «закрытия», и еще 74 эпизода, когда алкоголь оказался в руках у детей. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

В ходе рейдов полицейские изъяли из оборота более 17 тыс. литров сомнительной продукции. Сумма изъятого, правда, оказалась скромной — чуть больше 6,5 тыс. рублей, что намекает на дешевизну и низкое качество конфискованного спирта. Особое внимание в прошлом году уделили «разливайкам», оккупировавшим первые этажи жилых домов и годами отравлявшим жизнь жильцам.

Борьба с точками, торгующими пивом и сидром на розлив в многоквартирных домах, похоже, дала результат. Если изначально в черном списке значилось 40 адресов, которые систематически штрафовали, то к январю 2026-го их число сократилось в восемь раз — до пяти. Это главный итог рейдов: жилые многоэтажки постепенно очищаются от сомнительных заведений, хотя проблема ночных продаж и подросткового алкоголя по-прежнему требует жесткого контроля.

