В Нижнем Тагиле неизвестные подожгли квартиру пенсионерки, которая помогает бойцам СВО

Инцидент произошел в ночь на 1 октября на Красноармейской улице. Пожарные и прохожие смогли извлечь 78-летнюю женщину из пылающей квартиры, сняв решетки и эвакуировав ее через окно. Несмотря на полученные ожоги, пенсионерка выжила, но, к сожалению, ее кошка не выжила, сообщила Baza.

Сначала причиной пожара считали неисправность электропроводки, но позже на записях с камер видеонаблюдения заметили двух мужчин в масках, которые, поздно ночью, вошли в подъезд.

Спустя несколько секунд из помещения раздался яркий всплеск, после чего эти люди поспешили покинуть здание.

В то же время сообщение о пожаре в полицию Нижнего Тагила не поступала. В отделе полиции 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» инициативно зарегистрировали опубликованную в социальной сети информацию и уже организовали проверку.

«В больнице опрошена пострадавшая пенсионерка, изучаются записи видеонаблюдения. Точная причина возгорания будет установлена в результате пожаро-технической экспертизы. По окончании проверки сотрудники полиции примут обоснованное процессуальное решение», — сказала пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».

78-летняя женщина активно помогает фонду «Золотые руки ангела», изготавливает маскировочные сети и собирает гуманитарную помощь для солдат.

Ее семья утверждает, что почти все свободное время она посвящает поддержке бойцов СВО. Причины поджога все еще пытаются установить следователи.

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