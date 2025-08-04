В Нижнем Тагиле суд оправдал молодых людей за попытку убийства пенсионерки

В Нижнем Тагиле судебные органы вынесли оправдательный вердикт в отношении группы молодых людей, обвиняемых в поджоге входной двери квартиры, принадлежащей пожилой женщине. Информацию об этом распространило издание «E1.ru» через свой телеграм-канал.

Согласно сведениям издания, молодые люди были признаны невиновными исключительно по обвинению в покушении на жизнь пенсионерки. При этом им все еще может грозить наказание за нанесение ущерба чужому имуществу.

19-летние Илья Пастухов и Савелий Русских совершили противоправное деяние, руководствуясь желанием отомстить внуку пострадавшей, который нанес им оскорбление, обвинив в отсутствии мужественности.

Однако молодые люди не приняли во внимание, что в момент совершения поджога их обидчик отсутствовал дома, и в результате их действий пострадала лишь 78-летняя бабушка молодого человека. В ходе судебного разбирательства подсудимые заявили, что несмотря на умышленный характер преступления, они не имели намерения причинить кому-либо вред.

Ранее сообщалось, что в Татарстане 11-летняя девочка напала на родных с ножом.