В Нижнем Тагиле взяли под стражу подозреваемого в убийстве 11-летней девочки

Дзержинский районный суд постановил арестовать до 2 ноября мужчину, обвиняемого в насилии и убийстве 11-летней девочки, как сообщила областная прокуратура.

Девочка, ушедшая 31 августа на прогулку в Нижнем Тагиле и не вернувшаяся домой, была в розыске четыре дня более чем 140 полицейскими и волонтерами.

Тело девочки нашли во вторник в подвальном помещении дома, где она проживала.

По подозрению в этом преступлении задержан 40-летний местный житель, ранее осужденный за преступления, связанные с кражей и посягательствами на половую свободу.

По информации СУ СК РФ, мужчина насильно надругался над девочкой, затем убил ее в подвале дома, попытался скрыть следы преступления и планировал бежать от правоохранителей, но был задержан в одном из аэропортов Москвы.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле мужчине предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве девочки.