В Нижнем Тагиле мужчине предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве девочки

В Нижнем Тагиле 40-летнему местному жителю предъявили обвинение в убийстве и изнасиловании 11-летней девочки, тело которой было найдено в подвале. Об этом на своей официальной странице сообщает региональный СК.

Несовершеннолетняя 31 августа ушла на прогулку и пропала. На протяжении четырех дней ее пытались обнаружить свыше 140 сотрудников полиции и волонтеры. В минувший вторник тело ребенка было обнаружено в подвале дома, в котором она жила. Главным подозреваемым является 40-летний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступления против собственности и половой свободы. Злоумышленник пытался замести следы, но был пойман в одном из столичных аэропортов.

«По предварительным данным, в ночь на 31 августа 2024 года в комнате дома по улице Юности в городе Нижнем Тагиле обвиняемый изнасиловал девочку, после чего, находясь в подвале жилого дома, совершил ее убийство», — говорится в сообщении.

Уточняется, что фигурант признался в совершении преступления. Мужчине предъявили обвинение. Его проверяют на причастность к аналогичным деяниям.

Ранее сообщалось о том, что подозреваемый в убийства принимал участие в СВО.