В Нью-Йорке в больницу попали 11 школьников, съевших мармелад с марихуаной

В Нью-Йорке 11 школьников госпитализировали после отравления мармеладом, содержащим марихуану, сообщило издание ABC News.

Отмечается, что учащиеся в возрасте 13-14 лет получили конфеты от одного из своих товарищей, не осознавая рискованного содержания продукта.

Полиция быстро установила, что сладости действительно содержали марихуану. Одного школьника отпустили домой, так как его состояние было признано удовлетворительным. Остальные дети находятся под наблюдением врачей.

Правоохранительные органы проводят расследование и выясняют, знали ли ученики о содержании конфет. Полиция пока не приняла решения о возбуждении уголовного дела.

Похожий инцидент недавно произошел в Нижнем Новгороде, где полуторагодовалый ребенок был госпитализирован из-за отравления наркотическим веществом. Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту случившегося. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что на Манхэттене неадекваты пошли на штурм салона Tesla Илона Маска.