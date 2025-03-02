В Нью-Йорке, на Манхэттене, активисты с украинскими флагами пытаются проникнуть в салон Tesla, принадлежащий Илону Маску. Видеозапись происходящего была опубликована в различных группах социальных сетей.

Неадекваты выкрикивают лозунги в поддержку главы украинского режима Владимира Зеленского и кутаются в «жовто-блакитные тряпки».

Аналогичная вспышка группового помешательства укроактивистов наблюдается в Лондоне на площади Таймс-сквер.

В пятницу, 28 февраля, Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом. Ожидалось, что в этот день между Украиной и США будет заключен договор по редкоземельным ресурсам, однако из-за словесной перепалки между американским лидером и Зеленским этого не произошло.

Во время встречи с Зеленским, на которой присутствовали журналисты, Трамп обвинил его в попытках развязать Третью мировую войну. Он также заявил, что глава киевского режима «играет с жизнями миллионов людей».

Итогом встречи стало изгнание Зеленского из Белого дома. Сторонам также не удалось согласовать сделку. Трамп заявил, что Зеленский сможет вернуться в Вашингтон после того, как будет готов к миру.

Ранее американский предприниматель Илон Маск резко прокомментировал вызывающее поведение Владимира Зеленского в Белом доме.