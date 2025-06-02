В ночь на 2 мая украинские дроны атаковали сразу несколько регионов России

В ночь на понедельник, 2 июня, украинские беспилотные летательные аппараты совершили нападение на несколько областей Российской Федерации. Системы противовоздушной обороны успешно отразили атаку в Рязани, Курске, Воронеже и Липецкой области.

Глава Рязанской области Николай Малков сообщил о том, что фрагменты беспилотного летательного аппарата упали на транспортные средства и несколько жилых зданий.

Кроме того, в результате падения обломков дрона в Курске произошло возгорание частных домов и было повреждено здание многоквартирного дома. К счастью, по предварительным данным, пострадавших в результате этих инцидентов нет.

Ранее Мария Захарова заявила, что трагедия в Брянской области объединила страну.