В ночь на 26 января в Рязанской области прогремели взрывы

Средствами ПВО и РЭБ над территорией региона были уничтожены украинские беспилотники, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Павел Малков.

В ночь на 26 января в небе над Рязанской областью прогремела серия взрывов.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

В Рязанской области работают все оперативные службы.

ВСУ регулярно атакуют российские регионы.

Так, в ночь на 24 января, БПЛА Вооруженных сил Украины попытались нанести удар по заводу «Кремний» в Брянске и нефтеперерабатывающему предприятию в Энгельсе, что в Саратовской области.

Ранее сообщалось о том, что в городском округе Щелково сбит беспилотник, летевший на Москву.