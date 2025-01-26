В ночь на 26 января в Рязанской области прогремели взрывы
В небе над Рязанской областью прогремела серия взрывов
Фото: [instockphoto.com]
В ночь на 26 января в небе над Рязанской областью прогремела серия взрывов.
Средствами ПВО и РЭБ над территорией региона были уничтожены украинские беспилотники, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Павел Малков.
По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.
В Рязанской области работают все оперативные службы.
ВСУ регулярно атакуют российские регионы.
Так, в ночь на 24 января, БПЛА Вооруженных сил Украины попытались нанести удар по заводу «Кремний» в Брянске и нефтеперерабатывающему предприятию в Энгельсе, что в Саратовской области.
Ранее сообщалось о том, что в городском округе Щелково сбит беспилотник, летевший на Москву.