Летевший на Москву украинский БПЛА сбит силами ПВО в городском округе Щелково в Московской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил московский мэр Сергей Собянин.

По словам градоначальника, обошлось без пострадавших. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты оперативных служб.

«ПВО Минобороны в городском округе Щелково сбит беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — написал Собянин.

Ранее стало известно, что в Рязанской области средствами ПВО и РЭБ уничтожены БПЛА, заявил губернатор Малков. В ходе ликвидации вражеской авиатехники прогремело не менее 12 взрывов. На это указывает SHOT со ссылкой на данные очевидцев.

По предварительным данным, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. Как пишут ряд СМИ, целью атаки, по предварительным данным, был нефтезавод АО «РНПК» под Рязанью.