В Норильске вспыхнул пожар на складе с ацетоном и пеллетами

Как сообщило МЧС России, охваченная огнем площадь составляет 1560 кв. м. В ликвидации возгорания задействованы 20 сотрудников и шесть единиц пожарной техники.

«Сотрудники МЧС России работают над тушением склада в Красноярском крае. Площадь возгорания в Норильске составляет 1560 квадратов, внутри находятся резервуары с ацетоном и пеллеты», — говорится в официальном сообщении.

Ситуация осложняется тем, что ацетон является высокогорючим веществом, которое может привести к взрывам при достижении критических температур.

В связи с этим МЧС России призывает граждан соблюдать меры предосторожности и не приближаться к опасной зоне.

В целях ликвидации огня и предотвращения его распространения организована оперативная работа по созданию противопожарных заграждений и эвакуации находящихся рядом объектов.

Ранее сообщалось, что в Феодосии ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации из-за пожара на нефтебазе.