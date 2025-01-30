В Норвегии заявили о желании НАТО перебросить войска США к северным границам РФ

Скандинавские страны совместно с Финляндией хотят помочь Соединенным Штатам перебросить войска как можно ближе к российским границам. Об этом в социальной сети Х заявил Гленн Дизен, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии.

Эксперт напомнил, что на норвежской территории уже находится как минимум 12 американских военных баз. Финляндия и Швеция идут по стопам Норвегии, также отдавая свои земли под контроль США. Они самостоятельно строят инфраструктуру, чтобы принять у себя подразделения армии Америки.

По его мнению, Запад стремится создать угрозу РФ на Севере. По этой причине НАТО усиливает свое присутствие в Балтийском море, а также в Северном Ледовитом океане.

«По мере того, как Скандинавия сдает свой суверенитет США, регион превратится в линию фронта. Это подготовит почву для Северной войны 2.0», — указал Дизен.

Ранее власти Норвегии пообещали, что усилят свое военное присутствие на границе с Россией. Руководитель норвежского МИД Эйде заявил, что будет создана новая бригада, целью которой станет присутствие именно на приграничных территориях.