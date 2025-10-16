В Новоалтайске водитель, сбивший женщину, бросил автомобиль и скрылся

В Новоалтайске произошло ДТП, в котором водитель иномарки сбил женщину-пешехода и скрылся с места происшествия, убежав в кусты. Видеозапись инцидента опубликована в Сети. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канале Mash Siberia.

На кадрах видно, как автомобиль после столкновения с пешеходом врезается в автобус. Пострадавшая женщина лежит на асфальте. Водитель покидает салон автомобиля, забирает личные вещи и убегает с места ДТП.

Пострадавшая госпитализирована. Правоохранительные органы задержали 20-летнего водителя, виновного в аварии.

Ранее сообщалось, что в Москве велокурьер сбил ребенка на тротуаре в Москве, девочка госпитализирована.