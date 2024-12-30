В новогоднюю ночь Красная площадь в столице будет закрыта для посетителей

Красная площадь в столице будет закрыта для посещения в новогоднюю ночь, ее откроют для желающих только утром первого дня наступающего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Главного управления МВД России.

Уточняется, что закрытие главной площади страны планируется завтра, 31 декабря, в 18 часов, а посетить жители и гости столицы смогут ее только 1 января с восьми часов утра. В новогоднюю ночь открытым останется лишь ГУМ-каток.

Подчеркивается, что главный каток страны будет работать в соответствии с расписанием.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин также заявил, что запускать фейерверки на Новый год в Москве не планируется.