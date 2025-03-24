В Новой Москве нашли мину «Лепесток» на стройплощадке

В поселении Воскресенское в Новой Москве на территории строительной площадки была обнаружена мина «Лепесток». Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

По информации канала, опасный предмет нашли в 300 м от жилых зданий. В целях безопасности были эвакуированы трое рабочих. По предварительным данным, найденный объект — это противопехотная мина ПФМ-1, известная как «Лепесток». Взрывчатое вещество располагалось непосредственно на территории стройгородка.

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