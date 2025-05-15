В Новой Москве работника конюшни экстренно госпитализировали с проломанным быком черепом

В деревне Язово, которая находится в Новой Москве, произошло ЧП. Там бык напал на мужчину и нанес ему тяжелейшие ранения. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошел на конюшне, которая расположена в деревне Язово. Бык напал на 55-летнего сотрудника, который подошел слишком близко к животному.

«Животное пришло в бешенство и набросилось на него», — указал микроблог.

Жизнь пострадавшему спасли другие работники конюшни, которые сумели оттащить быка в сторону. Мужчину с многочисленными травмами госпитализировали. У него диагностированы ушиб мозга, открытая черепно-мозговая травма, а также переломы черепа и лица. Он находится в крайне тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Мышкинском районе Ярославской области мужчина скончался после жестокого нападения жены. Разъяренная женщина достала нож и начала без разбора наносить удары по своему супругу. Острие ножа в том числе коснулось сердца, брюшной полости и рук. Всего она нанесла своему мужу 36 ударов.