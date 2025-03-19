В Новой Москве в пруду обнаружили тела детей

В пруду в Щербинке, расположенном в Новой Москве, обнаружили тела двух детей — восьмилетнего мальчика и семилетней девочки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По предварительной информации, тела не имеют признаков насильственной смерти. Вероятно, дети провалились под лед и не смогли самостоятельно выбраться из водоема. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

Прокуратура начала процессуальную проверку по факту случившегося. На месте происшествия работают специалисты правоохранительных органов.

В МЧС предупреждают, что с наступлением весны, когда температура воздуха начинает повышаться, на водоемах происходит таяние льда. В ведомстве напомнили, что неосторожное поведение вблизи озер, рек и прудов может представлять серьезную опасность для жизни и здоровья людей и животных.

Дети и домашние животные часто не осознают риск и могут самостоятельно выходить на лед, который под давлением их тел может провалиться.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области при пожаре в частном доме погибла девочка.