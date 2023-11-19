В Новокузнецке объявили режим ЧС

В связи с разгулом урагана в Новокузнецке был объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщил в воскресенье, 19 ноября, глава города Сергей Кузнецов в социальных соцсетях.

Он подчеркнул, что повреждены высоковольтные линии электропередачи. Глава города также сообщил об отсутствии отопления в некоторых районах города из-за повреждения котельных.

Накануне власти Новокузнецка ввели режим повышенной готовности из-за ураганного ветра. Отмечалось, что подобные стихийные бедствия не фиксировались в городе с 1978 года.

«Расчищаем улично-дорожную сеть для движения транспорта. Повреждено 47 кровель в многоквартирных домах, повалено более 200 деревьев, повреждено 30 автомобилей. Повреждено 45 объектов социальной инфраструктуры», – написал Кузнецов.

Глава города подчеркнул, что режим чрезвычайной ситуации был объявлен с 8:00 19 ноября (04:00 по московскому времени). Специализированные службы уже активно устраняют повреждения на высоковольтных сетях. Для этого привлекаются аварийные бригады из соседних регионов.

Кузнецов отметил, что из-за стихии есть пострадавшие – шесть человек были госпитализированы, двое – умерли. Службы жилищно-коммунальных хозяйств (ЖКХ) и управляющие компании проводят оценку ущерба, восстанавливают поврежденные крыши и убирают поваленные деревья.

Кузнецов отметил, что высотные работы на сетях будут проведены только тогда, когда скорость ветра понизится до 10 метров в секунду. Предполагаемое время восстановления электроснабжения – не ранее 20:00 (16:00 по московскому времени). Пока электроснабжение не будет восстановлено, работа водозаборов будет приостановлена.

Ранее мы сообщали, что в Новокузнецке на женщину упала вывеска у одного из торговых центров города. Видео с инцидентом распространилось в социальных сетях. Пострадавшая была доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести.

По данным местного управления МЧС, порывы ветра 19 ноября в Кузбассе составляют 25-28 метров в секунду. Кроме того, в регионе ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега.