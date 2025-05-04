В Новокузнецке сбежавший от хозяйки конь снес ребенка

В Новокузнецке конь, сбежавший от хозяйки, травмировал семилетнюю девочку на улице. Об этом сообщило ГУ МВД по Кемеровской области.

Инцидент произошел в Орджоникидзевском районе города во дворе многоэтажного дома. На кадрах, опубликованных в СМИ, видно, как два без контроля находившихся коня пробегают возле подъезда. Один из них сбил девочку, которая получила ссадины и ушибы.

Полиция начала проверку и вскоре нашла хозяйку животных. Ею оказалась 39-летняя местная жительница. Она призналась, что ее конь орловской породы по кличке Крик сбежал с места выпаса вместе с другим конем — Рубином. Животное нашли только утром на улице Дузенко. Сейчас продолжается поиск второго коня.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о привлечении владельцев коней к ответственности за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных на территориях общего пользования. Согласно действующему законодательству РФ, за подобное правонарушение хозяевам животных может грозить штраф до 2 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде ученицы конной школы жестоко избили лошадь на видео.