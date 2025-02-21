В Новокузнецке во время паводка может затопить сразу пять районов

В Новокузнецке может произойти подтопление сразу пяти районов города и двух тысяч домов. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на главу города Дениса Ильина.

Уточняется, что в зоне риска находятся Центральный, Куйбышевский, Кузнецкий, Заводской и Орджоникидзевский районы.

Подчеркивается, что по этой причине была назначена встреча с комиссией по ЧС, чтобы обсудить безопасный пропуск ледохода и паводковые воды. На сегодняшний день уже очищен верховой откос и гребень водозащитной дамбы вдоль улицы Запорожской от всякой растительности, идет чистка русла реки Горбунихи в Центральном районе и ступней с пандусами набережной возле торгового центра «Лента» и других от снега и наледи.

Ранее глава МЧС Куренков рассказал, где наиболее вероятны стихийные бедствия в 2025 году.