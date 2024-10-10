В Новом Уренгое ученик выстрелил своей однокласснице в лицо из пневматического пистолета. Как сообщило управление СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу, подросток принес оружие в школу.

Пистолет случайно выстрелил из сумки, в результате чего девочка получила ссадину на щеке. Ей была оказана необходимая помощь, госпитализации не потребовалось.

В ведомстве отметили, что это не первый случай, когда этот ученик приносил пневматическое оружие в учебное заведение, однако руководство не приняло никаких мер.

Сообщается, что еще в прошлую пятницу в школе №17 слышались выстрелы, но подростка не наказали, и он продолжил посещать занятия как ни в чем не бывало.

По словам ребят, юноша приобрел пистолет в даркнете и прятал его в барсетке. В этот день он похвастался пистолетом перед классом и случайно нажал на курок.

Сейчас следственные органы возбудили дела против школьной администрации за упущения и против охранного предприятия, которое обеспечивало безопасность.

Глава города поручил как можно быстрее выяснить, как пневматическое оружие попало в учебное заведение, минуя охранные меры.

Ранее сообщалось, что семилетняя девочка попала больницу с пулевым ранением после того, как в нее выстрелил одиннадцатилетний мальчик.